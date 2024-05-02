دوري المؤتمر الأوروبي.. "هاتريك" تاريخي للمغربي الكعبي يمنح أولمبياكوس فوزا مفاجئا على أستون فيلا

حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا مفاجئا وثمينا على أرض منافسه ومستضيفه أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 4-2 يوم الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي نفسه نجما للمباراة بتسجيله "هاتريكا" تاريخيا (ثلاثة أهداف).

وتقدم الكعبي للفريق اليوناني بثنائية في الدقيقتين 17 و29، لكن أولي واتكينز قلص الفارق قبل الدخول لغرفة الملابس (45+1).

وأدرك الفرنسي موسى ديابي التعادل لأستون فيلا (2-2) في الدقيقة 52 لكن الكعبي أعاد فريقه للمقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني سانتياغو هيز الرابع لأولمبياكوس بحلول الدقيقة 67.

وبات الكعبي أول لاعب في تاريخ أولمبياكوس يصل إلى 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد في المسابقات الأوروبية، وفقا لشبكة "سكواكا".

Ayoub El Kaabi is the first ever player to score 10+ goals in major European competitions for Olympiakos in a single season:



◎ UEL: 6 games, 3 goals

◉ UECL: 7 games, 7 goals



History maker. 👏#UECLpic.twitter.com/xidtVG6cBE — Squawka (@Squawka) May 2, 2024

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعد إحراز الدولي المغربي ثلاثة أهداف في ست مباريات بالدوري الأوروبي، قبل تحول فريقه لدوري المؤتمر، الذي شهد تسجيله سبعة أهداف في سبع مباريات حتى الآن.

المصدر: "سكواكا" + RT