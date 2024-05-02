الدوري الأوروبي.. ليفركوزن يضع قدما في النهائي وتعادل مارسيليا وأتالانتا

عاد باير ليفركوزن بفوز ثمين من ملعب مضيفه روما (2-0) يوم الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، فيما تعادل مارسيليا الفرنسي وضيفه أتالانتا الإيطالي 1-1.

وعلى ملعب "الأولمبيكو"، يدين ليفركوزن بفوزه إلى الثنائي فلوريان فيرتس وروبرت أندريخ اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 28 و73.

هدف باير ليفركوزن الاول ضد روما فيرتز#روما_ليفركوزنhttps://t.co/fFJWINDBpt — منبر الكرة العالمية | #UEL (@MnbrWRFootball) May 2, 2024

وتعد هذه المواجهة ثأرية بامتياز بالنسبة للفريق الألماني عقب وقوعه في مواجهة روما في الدور نصف النهائي للعام الثاني تواليا بعدما التقيا الموسم الماضي وكانت الغلبة للفريق الإيطالي 1-0 ذهابا في العاصمة روما والتعادل 1-1 إيابا في ليفركوزن.

وتابع ليفركوزن سجله المذهل هذا الموسم حيث لم يذق طعم الهزيمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه وبات مرشحا لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث يخوض أيضا نهائي كأس ألمانيا.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل على مواجهة أتالانتا ومضيفه مارسيليا 1-1.

ومنح جانلوكا سكاماكا التقدم لأتالانتا (11)، وتمكن الكونغولي تشانسيل مبيمبا من إدراك التعادل لمارسيليا بعد تسع دقائق.

ويعقد مارسيليا، وصيف بطل نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالا كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري حيث يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

ولكن مهمة النادي الفرنسي لن تكون سهلة في لقاء الإياب أمام فريق إيطالي بطموحات كبيرة بعدما أطاح بليفربول الإنجليزي الذي كان مرشحا بقوة للفوز باللقب من ربع النهائي.

المصدر: وكالات