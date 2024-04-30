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ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

الرياضة

ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال
AP
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فرض ريال مدريد التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه بايرن ميونخ في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور باب التسجيل للنادي الملكي بحلول الدقيقة 24، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الإنجليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء).

وعاد فينيسيوس في الدقيقة 83 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه أيضا من ركلة جزاء.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

المصدر: RT

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