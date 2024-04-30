ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال
فرض ريال مدريد التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه بايرن ميونخ في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور باب التسجيل للنادي الملكي بحلول الدقيقة 24، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الإنجليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء).
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 30, 2024
واو .. هدف ريال مدريد منذ البداية 😰⚪️
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🎥|| هدف بايرن ميونخ الاول عن طريق ليروى ساني😨😨😨😨😨😨🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/QPYgmOzS7T— الفوهرر البافاري ✪ (@Salem_MN1) April 30, 2024
🚨 هدف بايرن ميونيخ الثاني هاري كين 🔥🔥pic.twitter.com/fcAAP2WV0l— KinG £ (@xKGx__) April 30, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 30, 2024
ريال مدريد يعود ويسجل هدف التعادل من بلنتي
هدف التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور
ريال مدريد 2-2 بايرن ميونيخ
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وعاد فينيسيوس في الدقيقة 83 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثاني لفريقه أيضا من ركلة جزاء.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لتحديد المتأهل منهما للنهائي.
المصدر: RT