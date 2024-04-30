النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة عشية مواجهة الخليج

تعرض نادي النصر لضربة موجعة عشية مواجهة الخليج المقررة غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لكرة القدم.

ويستضيف النصر منافسه الخليج على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، بعد أقل من أسبوع على مواجهة الفريقين في الدوري التي فاز بها "العالمي" بهدف دون رد.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر سيفتقد خدمات نجمه عبد الرحمن غريب، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الخليج في المباراة الماضية.

وأوضح المصدر، أن الأشعة أكدت تعرض غريب لإصابة بتمدد في العضلة الخلفية، وسيحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى عشرة أيام.

ويتطلع النصر لتحقيق كأس الملك لأول مرة منذ 34 عاما، خصوصا بعدما باتت فرصه في الفوز بمسابقة الدوري ضئيلة للغاية إذ يتأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر غريمه التقليدي الهلال.

يشار إلى أن الفائز من مباراة النصر والخليج، سيلتقي في نهائي كأس الملك مع المنتصر من لقاء الهلال والاتحاد.

المصدر: وكالات