تقارير: محكمة التحكيم الرياضية تصدر قرارها بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

كشفت تقارير إعلامية أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارها بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الجزائري في أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ووفقا لموقع "kooora"، فقد رفضت "كاس" الطلب المستعجل الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة، بشأن إيقاف قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الصادر يوم 24 أبريل الجاري القاضي بخسارة الفريق الجزائري 3-0.

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كما سيحال الملف على لجنة الانضباط لإمكانية إصدار قرارات تأديبية محتملة.

وذكرت مصادر أخرى، أن محكمة التحكيم الرياضية ستنظر للطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإصدار قرارها في الموضوع، لكن دون إبطال القرار الصادر عن لجنة الأندية بـ"الكاف" بشكل فوري.

جدير بالذكر أنه وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب التي كانت مقررة الأحد الماضي بالملعب البلدي في بركان، بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وبعد إلغاء المباراتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بالنتيجة ذاتها 3-0 ليبلغ المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلتقي نادي نهضة بركان في النهائي مع فريق الزمالك المصري، الذي تجاوز فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية نظيفة بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

المصدر: "kooora" + وكالات