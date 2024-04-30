"قام بالتصرف الصحيح".. الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يدعم رد فعل صلاح تجاه كلوب ويبرر موقفه

اعتبر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي آلان شيرر أن رد فعل محمد صلاح تجاه مدربه في نادي ليفربول يورغن كلوب بعد استبعاده من تشكيلة "الريدز" في لقاء وست هام، هو التصرف الصحيح.

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في لقاء وست هام السبت الماضي وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول النجم المصري إلى أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، لتتعرض آمال ليفربول الضئيلة لضربة أخرى في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخير لكلوب، الذي سيرحل عن النادي مع نهاية هذا الموسم.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "independent": "لا نعرف ما قاله كلوب لصلاح، من الواضح أنه قال شيئا أثار غضبه".

وأضاف "من الواضح أن صلاح قام برد الفعل الصحيح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ونزوله كبديل، ربما كان على حق في ذلك على الرغم من أنه لم يصل إلى مستواه الذي قدمه في السنوات الماضية".

وأردف الدولي الإنجليزي السابق: "أتفهم أن صلاح شعر بالضيق، بسبب عدد المرات التي أنقذ فيها ليفربول".

وأكمل: "يقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي، من المؤسف حقا أن يواجه لاعب بموصفات صلاح بعض الانتقادات في ظل هذه الإنجازات الرائعة".

وزاد صلاح من حدة الجدل بعد المباراة عندما رفض تفسير ما حصل له مع مدربه واكتفى بالقول: "ستشتعل النار اليوم إذا تحدثت".

ولكن كلوب حاول التقليل من أهمية الواقعة حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن واقعة مشادته مع صلاح "انتهت" بعد أن تحدث إلى النجم المصري في غرفة تبديل الملابس.

وأوضح المدرب الألماني: "لقد تحدثنا عن ذلك في غرفة تبديل الملابس، وقد انتهى الأمر بالنسبة لي".

المصدر:"independent"