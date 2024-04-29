الكشف عن سبب مشادة صلاح وكلوب في لقاء وست هام

كشف تقرير صحفي عن كواليس أزمة مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب مع نجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كلوب كبديل في الدقيقة 79 بدلا من لويس دياز، وقبل دخول النجم المصري بثوان فقط سجل ميكائيل أنطونيو هدف التعادل لوست هام في شباك ليفربول (2-2).

Salah and Klopp fight pic.twitter.com/ZtdZ4vA23E — Koma (@koma_AFC) April 27, 2024

وبعد استقبال شباك فريقه لهذا الهدف، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ويفض الاشتباك.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية سبب أزمة صلاح وكلوب، حيث نقلت: "كلوب يحب التفاعل مع بدلائه قبل أن يدخلوا إلى أرضية الملعب، وشعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح".

وأضافت: "من الواضح أن صلاح كان منزعجا من استبعاده من الفريق، ولم يكن في أفضل حالاته المزاجية، بينما لم يكن كلوب سعيدا بسلوكه".

وذكرت الصحيفة، أن أزمة الثنائي استمرت بعد صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، حيث تجاهل صلاح مدربه عندما خرج من الملعب، وصافح ديفيد مويس مدرب وست هام.

وبسبب هذا التعادل، تبخرت آمال ليفربول في التتويج بلقب الدوري حيث بات "الريدز" يبتعد بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر وذلك قبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات