"سأحصل على بطاقة حمراء".. قارئ شفاه يكشف ما قاله صلاح لكلوب أثناء مشادتهما (فيديو)

كشف موقع "sportbible" عما قاله النجم المصري محمد صلاح لمدربه في نادي ليفربول يورغن كلوب خلال مشادتهما على خط التماس في لقاء وست هام يونايتد السبت الماضي.

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في لقاء وست هام وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول النجم المصري إلى أرضية الملعب.

Quien mierda se cree que es el pelotudo de Salah para basurear al Jurgen Klopp loco lo quiero ir a buscar a las piramides pic.twitter.com/imPS5Eo5C6 — Soy Del Dortmund (@SoyDelDortmund) April 28, 2024

وقام قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي بدراسة لقطات الخلاف بين كلوب وصلاح، واستنتج أن سبب مشادة الثنائي يعود لطريقة مصافحة النجم المصري للمدرب الألماني قبل دخوله إلى أرضية الملعب.

Leaked audio of the argument between Klopp and Salah.



Madness. pic.twitter.com/bFQ4qWdL6K — •••••• (@K_14_ARS) April 27, 2024

وأوضح كاسيدي في تصريحات نقلها موقع "sportbible": "عندما حاول كلوب مصافحة صلاح، صافحه الأخير بأطراف أصابعه"، فغضب المدرب الألماني واعتبر الأمر نوعا من قلة الاحترام.

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وأضاف: "قال صلاح: لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء".

وأوضح كاسيدي أن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة في المباراة بالسرعة التي كان يريدها كلوب.

وتابع أن كلوب أثار غضب صلاح برد لم يتم تحديده.

وفي هذه المرحلة فقد صلاح أعصابه وقال لكلوب: "سأفعل.. سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة، بعد سبع سنوات"، وذلك في إشارة إلى الأعوام السبعة التي قضاها النجم المصري في ملعب "أنفيلد".

واضطر بعدها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز للتدخل وفض الاشتباك بين الثنائي.

وأظهرت لقطات بعد صافرة نهاية المباراة، صلاح وكأنه يتجاهل كلوب، قبل أن يلقي التحية على مشجعي ليفربول ويغادر الملعب.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، قال كلوب إن واقعة مشادته مع صلاح "انتهت" بعد أن تحدث إلى النجم المصري في غرفة تبديل الملابس، ورفض تقديم تفاصيل عما حدث.

ومن جانبه، تحدث صلاح بنبرة مماثلة (لمدربه كلوب)، لكنه كان أكثر غموضا عندما قال للصحفيين في المنطقة المختلطة: "إذا تحدثت، ستكون هناك نار".

المصدر: "sportbible"