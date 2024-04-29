وسط الأزمة.. تقرير يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

يتوقع مسؤولو ليفربول بقاء محمد صلاح مع النادي ويخططون على أساس أن يكون جزءا من فريقهم للموسم المقبل وذلك على الرغم من الأزمة الأخيرة التي نشبت بين النجم المصري والمدرب يورغن كلوب.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع مدرب ليفربول كلوب خلال تعادل "الريدز" المخيب مع وست هام يونايتد بنتيجة 2-2 السبت الماضي ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

Salah and Klopp fight pic.twitter.com/ZtdZ4vA23E — Koma (@koma_AFC) April 27, 2024

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به كلوب كبديل في الدقيقة 79 بدلا من لويس دياز، وقبل دخول النجم المصري بثوان فقط سجل ميكائيل أنطونيو هدف التعادل لوست هام في شباك ليفربول (2-2).

وبعد استقبال شباك فريقه لهذا الهدف، توجه كلوب إلى صلاح الذي كان يستعد للدخول، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية، قبل أن يتدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز ويفض الاشتباك.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك"، فإن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح: "يقترب المهاجم البالغ من العمر 31 عاما من الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده مع ليفربول، وكانت هناك تكهنات متزايدة بأنه سيغادر، لكن صلاح لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الخروج، وهو ما يتماشى مع رغبة ليفربول، ومن المتوقع أن يبقى في أنفيلد".

وأردف "إدارة ليفربول تخطط لبقاء صلاح ضمن قوام الفريق في الموسم المقبل، رغم أنه كان يحظى باهتمام قوي من اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الماضي".

ونوه الموقع أن "أندية الدوري السعودي تتوقع أيضا بقاء محمد صلاح مع ليفربول لموسم إضافي، لذا فإن الاهتمام بالتعاقد معه هذا الصيف لن يكون بنفس قدر الصيف الماضي".

وفي حال بقاء صلاح مع ليفربول وعدم تجديد عقده، فإن الأندية السعودية ستسعى للتعاقد معه في صيف 2025 في صفقة انتقال حر.

وعلى الرغم من تراجع نتائج ليفربول، فإن صلاح يتألق هذا الموسم، حيث سجل 29 هدفا في 49 مع النادي والمنتخب في جميع المسابقات.

المصدر: "ذا أتلتيك"