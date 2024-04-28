باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 12

توج نادي باريس سان جيرمان، بلقب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1" مساء يوم الأحد، مبكرا وذلك قبل 3 جولات من انتهاء الدوري.

وجاء تتويج الفريق الباريسي باللقب، عقب هزيمة ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون (2-3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، ألكسندر لاكازيت، وسعيد بن رحمة، ومالك فوفانا في الدقائق (22، 26، 84) على الترتيب.

بينما أحرز المهاجم وسام بن يدر ثنائية موناكو في الدقيقتين (1، و60) من زمن اللقاء.

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وتوقف رصيد نادي موناكو بعد هذه الهزيمة عند 58 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفا بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان، الذي أصبح بعيدا عن متناوله.

بينما رفع فريق ليون رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز السابع على سلم الترتيب.

واحتفظ فريق باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، والـ12 في تاريخه، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة بالدوري، بفارق لقبين عن وصيفه سانت إيتيان، ويليهما في المركز الثالث مارسيليا برصيد 9 ألعاب، ومن ثم موناكو برصيد 8 ألقاب.

المصدر: RT