باريس سان جيرمان يعلن عن اسم أول الراحلين خلال ميركاتو 2024

أعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1" اليوم الجمعة اسم أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف باريس سان جيرمان، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن بيع مهاجمه الشاب هوجو إيكيتيكي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح البيان: "إيكيتيكي سينتقل إلى فرانكفورت بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في تعاقده".

هوغو إيكيتيكي ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت.



المهاجم ينضم إلى النادي الألماني في إطار انتقال نهائي بعد تفعيل خيار الشراء. pic.twitter.com/0Vrl3X4D7B — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 26, 2024

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كان المهاجم الفرنسي الشاب، انتقل إلى آينتراخت صيف العام الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو المقبل.

ورحل إيكيتيكي عن النادي الباريسي بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادما من نادي ريمس في صيف 2022.

ولم يشارك إيكيتيكي كثيرا تحت قيادة المدرب السابق كريستوف جالتييه، بينما استبعده لويس إنريكي المدير الفني الحالي من الحسابات تماما منذ توليه المسؤولية في يوليو 2023.

المصدر: "@PSG"