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الأمير هاري ينقذ بايرن ميونخ من فخ آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

الرياضة

الأمير هاري ينقذ بايرن ميونخ من فخ آينتراخت فرانكفورت (فيديو)
AP /Matthias Schrader
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فاز فريق بايرن ميونخ بشق الأنفس على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين العملاق البافاري بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإنجليزي هاري كين، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (9، و61 من ركلة جزاء).

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بينما سجل المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف فريق آينتراخت فرانكفورت الوحيد عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول من زمن اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحقق فريق بايرن ميونخ انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا".

في المقابل، يشغل نادي آينتراخت فرانكفورت المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT 

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