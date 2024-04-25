خيار غريب.. بايرن ميونخ يستقر على بديل توخيل

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل كبير من الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق البافاري خلفا لمدربه الحالي توماس توخيل، اعتبارا من الموسم الجديد.

وبدأ نادي بايرن ميونخ في البحث عن مدير فني جديد، بعد أن أعلن توماس توخيل رحيله عن "العملاق البافاري" عقب نهاية الموسم الحالي، بسبب تذبذب نتائج الفريق وخسارة لقب الدوري الألماني.

ودخل الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن المتوج بلقب بطل الدوري "البوندسليغا" للموسم الحالي، دائرة المرشحين، بجانب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ استقر على الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني الحالي لمنتخب النمسا، من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "المدرب الألماني عقد اجتماعا مع إدارة النادي وتم الاتفاق على كل التفاصيل فيما يتعلق بمهمته الجديدة".

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في عالم كرة القدم، إلى أن المحادثات مستمرة بين بايرن ميونخ وورالف رانجنيك لمناقشة تفاصيل المشروع، وأنها في مرحلة متقدمة وملموسة للغاية حيث يظل رانجنيك هو المرشح المفضل لتولي مهمة تدريب الفريق البافاري.

🔴⤵️ Talks between Bayern and Ralf Rangnick continue, discussing the project details.



It’s at very concrete, advanced stage as Rangnick remains the favorite candidate for Bayern job. https://t.co/Lwy2Yu2JtB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024

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ومن جانبه، تحدث رانغنيك عن مفاوضات بايرن ميونخ في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، بقوله: "البايرن تواصل معي وأبلغت الاتحاد النمساوي بالأمر".

المصدر: وسائل إعلام