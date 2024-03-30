 
مباشر

بوروسيا دورتموند يفاجئ بايرن ميونخ في عقر داره (فيديو)

الرياضة

بوروسيا دورتموند يفاجئ بايرن ميونخ في عقر داره (فيديو)
AFP /ALEXANDRA BEIER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9gh

مني فريق بايرن ميونخ بهزيمة منكرة في عقر داره على يد غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية بوروسيا دورتموند كل من اللاعبين، كريم أديمي، وجوليان رايرسون في الدقيقتين (10، 83) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

إقرأ المزيد
عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى تعود للدوران بعد التوقف الدولي.. مواجهات نارية
عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى تعود للدوران بعد التوقف الدولي.. مواجهات نارية
إقرأ المزيد
ألونسو يبلغ ليفربول بقراره النهائي
ألونسو يبلغ ليفربول بقراره النهائي

وتوقف رصيد فريق بايرن ميونخ بذلك عند 60 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا".

بينما حقق نادي بوروسيا دورتموند انتصاره الرابع على التوالي، وانفرد بالمركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 53 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا