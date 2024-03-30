بوروسيا دورتموند يفاجئ بايرن ميونخ في عقر داره (فيديو)

مني فريق بايرن ميونخ بهزيمة منكرة في عقر داره على يد غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية بوروسيا دورتموند كل من اللاعبين، كريم أديمي، وجوليان رايرسون في الدقيقتين (10، 83) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

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وتوقف رصيد فريق بايرن ميونخ بذلك عند 60 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا".

بينما حقق نادي بوروسيا دورتموند انتصاره الرابع على التوالي، وانفرد بالمركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 53 نقطة.

المصدر: RT