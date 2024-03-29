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ألونسو يبلغ ليفربول بقراره النهائي

الرياضة

ألونسو يبلغ ليفربول بقراره النهائي
AFP /INA FASSBENDER
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حسم الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم موقفه بشأن خطوته القادمة في ظل الأنباء عن رحيله الصيف المقبل.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس" أن ألونسو بصدد إصدار بيان رسمي يعلن فيه استمراره مع ليفركوزن للموسم المقبل.

وأضاف أن المدرب الإسباني حسم قراره وأبلغ بالفعل ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بهذه الخطوة.

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وأشار أيضا إلى أن الشرط الجزائي في عقد تشابي ألونسو سيفعل في صيف العام المقبل 2025.

وتابع بأن المدير الفني لنادي باير ليفركوزن وضع بالفعل خطة مع إدارة النادي بشأن الصفقات الجديدة، وأقنع بعض نجوم الفريق بعدم الرحيل في الصيف المقبل مثل فلوريان فيرتز.

وأشار رومانو "بخلاف بايرن ميونخ وليفربول، فإن ريال مدريد يترقب أيضا مصير ألونسو في المستقبل".

يذكر أن نادي ريال مدريد أعلن قبل أشهر قليلة تجديد عقد مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي لموسمين إضافيين ليبقى الإيطالي المخضرم حتى صيف 2026.

المصدر: وسائل إعلام 

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