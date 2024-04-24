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شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسقط لاعبا بسبب مراوغته و"كوبري" محرج

الرياضة

شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسقط لاعبا بسبب مراوغته و
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انتشر مقطع فيديو ظريف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللاعب الدولي السنغالي السابق الحجي ضيوف خلال مشاركتهما في مباراة خيرية بكرة القدم، نظمتها جمعية " Varietes Club" الخيرية.

ويظهر اللاعب الحجي ضيوف في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يراوغ إيمانويل ماكرون ويمرر الكرة من بين قدميه، ما أدى إلى ارتكاب الرئيس الفرنسي خطأ ضد اللاعب السنغالي وإسقاطه على الأرض.

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وشارك إيمانويل ماكرون في المباراة الخيرية مع مواطنيه ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والمدرب القدير أرسن فينغر، وصخرة دفاع منتخب "الديوك" السابق لوران بلان، إضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم السابقين في العالم مثل البلجيكي إيدين هازارد والإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صاموئيل إيتو.

وسجل الرئيس الفرنسي هدفا من ركلة جزاء بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليسرى. 

المصدر: "twitter/VarietesCF"    

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