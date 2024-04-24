 
مباشر

شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة بكرة القدم

الرياضة

شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة بكرة القدم
twitter/VarietesCF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xf5t

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة خيرية بكرة القدم، التي نظمتها جمعية " Varietes Club" للفعاليات الاجتماعية والمشاريع الخيرية.

وظهر إيمانويل ماكرون مع مواطنيه ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والمدرب القدير أرسن فينغر، وصخرة دفاع منتخب "الديوك" السابق لوران بلان، إضافة إلى العديد من نجوم كرة القدم السابقين في العالم مثل البلجيكي إيدين هازارد والإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صاموئيل إيتو.

وسجل الرئيس الفرنسي هدفا من ركلة جزاء بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليسرى.  

إقرأ المزيد
إنزال جوي.. إسقاط الكرة من طائرة
إنزال جوي.. إسقاط الكرة من طائرة "هليكوبتر" في الدوري الفرنسي (فيديو)
إقرأ المزيد
باريس سان جيرمان يهزم لوريان ويضع قدما على منصة التتويج
باريس سان جيرمان يهزم لوريان ويضع قدما على منصة التتويج

وتقوم جمعية " Varietes Club" التي تأسست عام 1946 في فرنسا، بتنظيم مثل هذه المباراة بشكل سنوي ضمن الفعاليات الاجتماعية والمشاريع الخيرية، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعم مجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية، تشمل دور الأيتام ودور رعاية المسنين والمستشفيات، وذلك وفقا لموقع المنظمة.

المصدر: وكالات       

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا