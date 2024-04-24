شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يسجل هدفا في مباراة بكرة القدم

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة خيرية بكرة القدم، التي نظمتها جمعية " Varietes Club" للفعاليات الاجتماعية والمشاريع الخيرية.

وظهر إيمانويل ماكرون مع مواطنيه ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والمدرب القدير أرسن فينغر، وصخرة دفاع منتخب "الديوك" السابق لوران بلان، إضافة إلى العديد من نجوم كرة القدم السابقين في العالم مثل البلجيكي إيدين هازارد والإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صاموئيل إيتو.

Deux équipes mais un même but : améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Merci aux joueurs du @VarietesCF qui se mobilisent au profit des @PiecesJaunes. Le match se poursuit ! pic.twitter.com/vQSiFaRO7H — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2024

وسجل الرئيس الفرنسي هدفا من ركلة جزاء بتسديدة متقنة زاحفة في الزاوية اليسرى.

Emmanuel Macron joue actuellement avec le Variétés Club de France au profit des Pièces jaunes. 🇫🇷👔⚽️pic.twitter.com/wXVvOlMtFV — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2024

Deux sélections unies pour la même cause : les enfants malades @piecesjaunes ! 🙏 pic.twitter.com/Af8HwagTHc — Variétés C.F. (@VarietesCF) April 24, 2024

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وتقوم جمعية " Varietes Club" التي تأسست عام 1946 في فرنسا، بتنظيم مثل هذه المباراة بشكل سنوي ضمن الفعاليات الاجتماعية والمشاريع الخيرية، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعم مجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية، تشمل دور الأيتام ودور رعاية المسنين والمستشفيات، وذلك وفقا لموقع المنظمة.

المصدر: وكالات