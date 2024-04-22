إنزال جوي.. إسقاط الكرة من طائرة "هليكوبتر" في الدوري الفرنسي (فيديو)

شهد دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1"، واحدا من أغرب المواقف، خلال مباراة فريق ستاد بريست وضيفه موناكو، مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 للدوري.

وتم إنزال كرة المباراة عن طريق طائرة مروحية "هليكوبتر" في وسط الملعب قبل بداية المواجهة.

ونجح نادي موناكو في التغلب على مضيفه بريست بهدفين من دون رد، أحرزهما كل من اللاعبين، السويسري دينيس زكريا، والياباني تاكومي مينامينو في الدقيقتين (40، 48) على الترتيب.

ورفع ناي موناكو رصيده بعد هذا الفوز، إلى 55 نقطة وانتزع المركز الثاني في جدول الترتيب، من فريق ستاد بريست، بفارق نقطتين.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، بعد فوزه على ضيفه أولمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد أيضا.

المصدر: RT