باريس سان جيرمان يهزم لوريان ويضع قدما على منصة التتويج (فيديو)

أنجز نادي باريس سان جيرمان مهمته أمام مضيفه لوريان بفوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز الجناح الباريسي عثمان ديمبلي هدفين لفريقه في الدقيقتين (19، و60)، كما وقع زميله المهاجم كيليان مبابي على ثنائية أيضا في الدقيقتين (22، 90).

إقرأ المزيد

بينما سجل المهاجم الإيفواري محمد بامبا هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الثاني على التوالي والعشرين في الموسم الحالي للدوري، مقابل 9 تعادلات وخسارة واحدة، وابتعد في الصدارة برصيد 69 نقطة، وأصبح قاب قوسين أو ادنى من التتويج باللقب.

في حيت تعرض نادي لوريان للهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم الترتيب، برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT