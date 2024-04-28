غداة "المشادة" مع كلوب.. ليفربول يحدد سعر صلاح

أفاد شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، في تقرير لها اليوم الأحد، بوجود تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

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ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم نادي اتحاد جدة عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء نجمه المصري في صفوفه.

ويأتي ذلك غداة دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب، اثناء استعداد المصري لدخول أرض الملعب في الدقيقة 79 من عمر المباراة ضد مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، أمس السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام