"خبث كروي".. دولي سعودي سابق يعلق على أزمة صلاح مع كلوب (فيديو)

دافع الدولي السعودي السابق، إبراهيم هزازي، عن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على خلفية المشادة التي وقعت بين اللاعب ومدربه الألماني يورغن كلوب.

وقد دخل محمد صلاح في مشادة كلامية مع كلوب، على خط التماس في أثناء استعداده للنزول إلى أرضية الملعب، في الدقيقة 79 من عمر المباراة، التي انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ونشر هزازي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" مقطعا مصورا عن الواقعة، وعلق عيله، قائلا: "هذه الأمور تحدث معنا كلاعبين، بسبب أن المدرب أو مدير الكرة يكون جبانا أو ضعيف الشخصية، ويرغب في إثارة الجماهير على اللاعب حتى يبعد الضغط عنه".

ليفربول

هذي الأمور تصير معانا كلاعبين :#مدرب أو مدير كره يكون جبان و ضعيف شخصيه ويثير الجمهور على اللاعب عشان يبعد الضغط والكلام عنه وعدم تحمل المسؤوليه لا بد من شماعه للخساره أو التعثر (خبث كروي ) ‼️

بس عجبني صلاح في ردة الفعل خلي الجمهور يعرف كل مين على حقيقته ..،



شكراً… pic.twitter.com/xxJgr5X3I4 — ابراهيم هزازي (@e_hazzazi50) April 27, 2024

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وتابع نجم نادي اتحاد جدة السابق: "مثل هذه التصرفات يريد بها المدرب ألا يتحمل المسؤولية، ولا بد أن يجد شماعة في حال الخسارة أو التعثر، وهذا خبث كروي".

وأتم إبراهيم هزازي: "أعجبني صلاح في ردة فعله التي جعلت الجماهير تعرف كل شخص على حقيقته. شكرا صلاح".

المصدر: وسائل إعلام