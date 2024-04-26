هذا الرجل لم يكن حتى مدربا.. كواليس جديدة لخلافات رونالدو مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة لخلافات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فقد فسخ رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في منتصف الموسم 2022-2023، وانضم إلى صفوف نادي النصر.

وجاءت نهاية علاقة كريستيانو مع يونايتد بعد خلافات أظهرها النجم البرتغالي للعلن في المقابلة الشهيرة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، انتقد فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، ليتم فسخ عقده بالتراضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن خلافات رونالدو مع مانشستر يونايتد لم تبدأ مع تين هاغ، بل مع الألماني رالف رانغنيك، المدرب السابق له، الذي تم تعيينه بشكل مؤقت في النصف الثاني للموسم 2021-2022.

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وذكر التقرير أن رونالدو اشترط على رانغنيك أن يلعب 4 مباريات من كل 5، كما أصر النجم البرتغالي على أنه في المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها، لن يكون على مقاعد البدلاء بل سيشاهدها في المنزل.

وكان المدرب الألماني يرى أن هذه الشروط التي يحاول رونالدو فرضها على النادي "تحمل شيئا من عدم الاحترام".

يذكر أن رالف رانغنيك كان له نصيب من انتقادات رونالدو في المقابلة الشهيرة، حيث قال عنه "هذا الرجل ليس حتى مدربا، ناد كبير مثل مانشستر يونايتد يعين مديرا رياضيا كمدرب، هذا يفاجئ العالم أجمع".

وعندما سأله مورغان عما إذا كان يعرف رانغنيك من قبل، أجاب: "بالطبع لا، ومع الأشخاص الذين تحدثت إليهم لم يكن يعرفه أحد".

المصدر: وكالات