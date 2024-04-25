ليس كريستيانو ولا ميسي.. جيرارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

كشف النجم الإنجليزي السابق، ستيفين جيرارد، المدير الفني الحالي للاتفاق السعودي، عن اسم أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة له، وعن تجربته في كرة القدم، مؤكدا أنه قدم كل شيء بنسبة 100%.

وقال جيرارد في مقابلة مع رابطة دور "روشن" السعودي للمحترفين: "أنا مهتم كثيرا بالرياضة، وهذا لا ينحصر على تواجدي في الملعب كلاعب أو مدرب، بل أنا مهتم بالرياضة في حياتي بشكل كلي لأن ذلك ما نشأت عليه".

وأضاف: "بالنسبة للشبان الذيم يحلمون باحتراف كرة القدم نصيحتي لهم هي: افعل ذلك كما يجب، تصور حلما ثم اعمل بأقصى ما تستطيعه كل يوم للتحسن، واستمع إلى الأشخاص المناسبين، وكن متحفزا للغاية كل يوم".

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وواصل أسطورة الكرة الإنجليزية: "كرة القدم تدور حول الأحلام والذكريات والتجارب، لذا نصيحتي لهم هي تحديد حلم، وتحديد هدف، ثم تعظيم الفرص كل يوم للتعلم والنمو ورفع المستوى وتحسين المهارات للوصول إلى النجومية".

وأوضح: "خلال فترة نشاطي في الملاعب أريد أن يتذكرني الناس أني قدمت كل شيء بنسبة 100% في كل يوم، لقد كنت مخلصا، كنت مكافحا، أردت أن أقدم كل طاقتي وجهودي للفريق الذي مثلته وكنت لاعبا في الفريق، لذا أريد أن يتذكرني الناس بهذا الشكل".

وحول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أجاب جيرارد: "سأختار زين الدين زيدان، لأنه كان بطلي في أثناء نشأتي بين أبناء جيلي، لقد كان أفضل لاعب خط وسط في العالم لذلك اخترته".

وأتم ستيفين جيرارد: "بالإضافة إلى زين الدين سأختار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إنهم أفضل 3 لاعبين".

المصدر: وسائل إعلام