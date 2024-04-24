رسميا.. الزمالك يؤكد تلقيه خطابا من الفيفا بشأن إيقاف القيد

أكد نادي الزمالك المصري، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن إبرام أي تعاقدات، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء في بيان نادي الزمالك الذي نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهدا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهداً أو وقتاً أو مالاً في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره".

يذكر أن خالد بوطيب انضم إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019، قادما من نادي مالاتيا سبور التركي، وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وشارك المهاجم المغربي في 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ولجأ خالد بوطيب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول على كافة مستحقاته المادية، بعد أن قام مجلس الزمالك السابق عام 2020، بفسخ عقد اللاعب.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما نهائيا بحصول خالد بوطيب على مليون و900 ألف يورو بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وكانت خطوة نادي الزمالك في الفترة الماضية بعد الحكم النهائي لصالح اللاعب المغربي، الذهاب للمحكمة الفيدرالية من أجل إيقاف الحكم بشكل مؤقت، ونجح الفريق في إبرام العديد من الصفقات الهامة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية تجنبا لإيقاف القيد من جديد.

المصدر: "twitter/ZSCOfficial"