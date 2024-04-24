رقم سلبي للهلال.. والعين يعيد ذكرى مؤلمة للأندية السعودية

حقق الهلال السعودي رقما سلبيا في تاريخ دوري أبطال آسيا، وذلك عقب خروجه من النسخة الجارية من الدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد العين الإماراتي.

وودع الهلال البطولة القارية رغم فوزه على العين بنتيجة 2-1 مساء أمس الثلاثاء في مباراة الإياب، وذلك لسابق خسارته أمام نفس الفريق 2-4 الأربعاء الماضي في لقاء الذهاب.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخرج فيها الهلال من نصف نهائي دوري الأبطال، بعد نسختي 2010 (على يد ذوب أهان الإيراني)، و2015 (أمام شباب الأهلي الإماراتي).

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الهلال بات أكثر فريق يودع دوري الأبطال من نصف النهائي عبر التاريخ.

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وواصل العين أفضليته على الأندية السعودية بعدما أقصى النصر من الدور ربع النهائي.

وسبق لـ3 أندية قبل العين إقصاء فريقين سعوديين من البطولة القارية.

تمكن فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي خلال نسخة 2012 من عبور الهلال في ربع النهائي، ثم خطف اللقب من الأهلي في النهائي.

فيما جاءت الواقعة الثانية وكذلك الثالثة على يد فرق سعودية، ففي نسخة 2019 تمكن الهلال من إقصاء الاتحاد والأهلي.

وفي نسخة 2020 عبر فريق النصر منافسه التعاون في ثمن النهائي، ثم الأهلي في ربع النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"