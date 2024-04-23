عقب خسارة "ديربي الغضب".. ميلان يقرر إقالة ستيفانو بيولي

قرر نادي ميلان الإيطالي، إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، عقب خسارة الديربي أمام نظيره إنتر ميلان في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

وحسم إنتر ميلان اللقب على حساب جاره اللدود ميلان بفوزه عليه في "ديربي الغضب" 2-1 الذي جمعهما أمس الاثنين، في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري على ملعب "سان سيرو".

وحسب ما ذكره الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، فإن خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم.

🔴⚫️ Stefano Pioli will be sacked by AC Milan board at the end of the season despite public statements after the Derby.



AC Milan are already looking for new manager. pic.twitter.com/lwHODAA2lk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

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ومن المقرر أن تتخذ إدارة نادي ميلان، الخطوات الرسمية لإقالة بيولي من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويرتبط بيولي مع ميلان الإيطالي، بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل، أي مازال في عقده موسما كاملا مع النادي، الذي قاده لحصد لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، بعد فترة طويلة من الغياب عن منصات التتويج.

المصدر: 365scores