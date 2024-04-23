 
مباشر

عقب خسارة "ديربي الغضب".. ميلان يقرر إقالة ستيفانو بيولي

الرياضة

عقب خسارة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xesm

قرر نادي ميلان الإيطالي، إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، عقب خسارة الديربي أمام نظيره إنتر ميلان في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

وحسم إنتر ميلان اللقب على حساب جاره اللدود ميلان بفوزه عليه في "ديربي الغضب" 2-1 الذي جمعهما أمس الاثنين، في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري على ملعب "سان سيرو".

وحسب ما ذكره الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، فإن خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم.

إقرأ المزيد
أرقام قياسية تاريخية.. احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو
أرقام قياسية تاريخية.. احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو

ومن المقرر أن تتخذ إدارة نادي ميلان، الخطوات الرسمية لإقالة بيولي من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويرتبط بيولي مع ميلان الإيطالي، بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل، أي مازال في عقده موسما كاملا مع النادي، الذي قاده لحصد لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، بعد فترة طويلة من الغياب عن منصات التتويج.

المصدر: 365scores

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا