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ريان غارسيا يهزم ديفن هيني في نزال مثير (فيديو)

الرياضة

ريان غارسيا يهزم ديفن هيني في نزال مثير (فيديو)
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تغلب الملاكم الأمريكي ريان غارسيا على مواطنه ديفن هيني حامل لقب وزن الوسط في مجلس الملاكمة العالمي "WBC" بالنقاط في نزال جمعهما يوم الأحد في نيويورك.

واستمر النزال لـ12 جولة، وانتهى بفوز غارسيا بالنقاط 112-112، 114-110، 115-109.

وخلال النزال الذي تميز بالندية والإثارة، تمكن غارسيا من إسقاط منافسه ثلاث مرات.

ورغم فوزه، لم يتوج غارسيا بالحزام، لأنه لم يستوف الوزن المطلوب عند القياس الرسمي للوزن الجمعة قبل مواجهة ديفن هيني.

وحقق غارسيا الفوز رقم 25 في مسيرته مقابل خسارة واحدة، في حين مني ديفن هاني بخسارته الأولى في نزاله الـ32.

المصدر: sport24

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