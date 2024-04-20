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أرسنال يتخطى عقبة وولفرهامبتون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

الرياضة

أرسنال يتخطى عقبة وولفرهامبتون ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي
AP
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حقق أرسنال فوزا ثمينا ومستحقا على حساب مضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي أرسنال كل من البلجيكي لياندرو تروسارد والنرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقتين 45 و"90+5".

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وجاء هدف تروسارد بعد أن سدد الكرة بمهارة وقوة من داخل منطقة الجزاء، في حين أحرز أوديغارد هدفه من تسديدة خادعة من زاوية صعبة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة ليصعد مؤقتا إلى صدارة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن ليفربول الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: RT

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