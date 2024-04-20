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مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي ويبلغ نهائي كأس إنجلترا

الرياضة

مانشستر سيتي يتخطى تشيلسي ويبلغ نهائي كأس إنجلترا
AP
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بلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن في نصف النهائي.

ويدين مان سيتي حامل اللقب بفوزه إلى جناحه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 84.

وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى فقدان لقب ثان في مدى ثلاثة أيام بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، لأن تشيلسي كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة على المرمى لكنه دفع ثمن إهدار مهاجمه الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لأكثر من فرصة لهز شباك مرمى مان سيتي.

وأبقى مانشستر سيتي على آماله في تحقيق الثنائية هذا العام كونه يتصدر الدوري بفارق نقطتين أمام أرسنال وليفربول، بعدما كان يرصد تكرار ثلاثية الموسم الماضي بفقدانه لقب المسابقة القارية العريقة الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي عندما خسر بركلات الترجيح (3-4) أمام ريال مدريد الأربعاء (تعادلا 3-3 في مدريد و1-1 في مانشستر).

ويطمح مان سيتي إلى لقبه الثامن في مسابقة الكأس والثالث بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وينتظر مان سيتي في النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين مانشستر يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي، مع كوفنتري سيتي من دوري "تشامبيونشيب" غدا الأحد.

المصدر: وكالات

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