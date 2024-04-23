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رسميا.. تحديد موعد نهائي البطولة الأعرق في العالم

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد نهائي البطولة الأعرق في العالم
AFP Daniel LEAL
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا، بين الجارين اللدودين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وجاء في بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميا في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".

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وبالتالي سيقام نهائي البطولة العريقة يوم 25 مايو المقبل، على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في تمام الساعة (15:00) بالتوقيت المحلي، و(14:00) بتوقيت غرينتش.

ويلتقي الجاران اللدودان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للنسخة الثانية على التوالي، وكانت مباراتهما في الموسم الماضي، قد انتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت 3 يونيو 2023، على ملعب "ويمبلي" أيضا.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي ر القدم، أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهرا بناء على نصيحة الشرطة وهو ما تكرر الآن.

المصدر: وكالات 

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