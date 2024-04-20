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رونالدو "الملتحي" يثير الجدل! (صور)

الرياضة

رونالدو
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"كريستيانو رونالدو يطلق لحيته!".. هكذا انتشرت صور لقائد نادي النصر السعودي خلال الساعات القليلة الماضية وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم غياب رونالدو عن الأنظار مؤخرا بسبب تعرضه للإيقاف على خلفية طرده من مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أنه تسبب في جدل واسع بسبب ظهور صور له داخل مرافق تدريبات "العالمي" وهو يطلق لحيته.

رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، لم يظهر طوال مسيرته الرياضية "ملتحيا"، لذلك كانت هذه الصور الجديدة، بمثابة المفاجأة للجميع.

رونالدو

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لرونالدو وهو بلحية كثيفة، مشيرة إلى اختلاف الجماهير حول حقيقة إطلاق "الدون" لحيته في الأيام الماضية.

رونالدو

ووفقا للصحيفة، فإن صور رونالدو بـ"اللحية" تم تعديلها من خلال "الذكاء الاصطناعي"، وليست حقيقية كما يزعم البعض، حيث يظهر النجم البرتغالي في ذات التدريبات بدون لحية، وهو ما تظهره الصور المنشورة على حسابه بموقع "إنستغرام".

المصدر: "ديلي ميل" 

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