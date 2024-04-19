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بسبب الليزر.. إيقاف حارس مرمى 11 مباراة (فيديو)

الرياضة

بسبب الليزر.. إيقاف حارس مرمى 11 مباراة (فيديو)
AFP
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أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ناويل غوزمان حارس مرمى تيغرس أونام 11 مباراة بعد أن وجه شعاع ليزر نحو لاعب مونتيري خلال مواجهة بالدوري المكسيكي بين الفريقين، الأحد الماضي.

وانتشرت فيديوهات يظهر فيها غوزمان الموقوف بينما كان يجلس في المدرجات ويوجه شعاع الليزر نحو لاعبي مونتيري ومن بينهم إستيبان أندرادا خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 3-3 .

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وقال الاتحاد المكسيكي في بيان للجنة الانضباط التابعة له، إنه فرض غرامة مالية أيضا على غوزمان، إلى جانب إلزامه بالعمل في خدمة المجتمع لبعض الوقت.

من ناحيته أكد نادي تيغرس أنه سيفرض المزيد من العقوبات على حارسه غوزمان الذي اعتذر عن الواقعة.

وعاقب الاتحاد المكسيكي أيضا أندرادا بسبب توجيهه إهانة إلى غوزمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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