بسبب الليزر.. إيقاف حارس مرمى 11 مباراة (فيديو)

أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ناويل غوزمان حارس مرمى تيغرس أونام 11 مباراة بعد أن وجه شعاع ليزر نحو لاعب مونتيري خلال مواجهة بالدوري المكسيكي بين الفريقين، الأحد الماضي.

وانتشرت فيديوهات يظهر فيها غوزمان الموقوف بينما كان يجلس في المدرجات ويوجه شعاع الليزر نحو لاعبي مونتيري ومن بينهم إستيبان أندرادا خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 3-3 .

🚨 OFFICIEL ! Nahuel Guzman écope de 𝟭𝟭 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 !



Le portier argentin des Tigres avait visé des joueurs de Monterrey avec un laser lors du derby samedi dernier. 🔦😳



🎥 @mediotiempo



pic.twitter.com/em2GVBN3Kx — Actu Foot (@ActuFoot_) April 19, 2024

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وقال الاتحاد المكسيكي في بيان للجنة الانضباط التابعة له، إنه فرض غرامة مالية أيضا على غوزمان، إلى جانب إلزامه بالعمل في خدمة المجتمع لبعض الوقت.

من ناحيته أكد نادي تيغرس أنه سيفرض المزيد من العقوبات على حارسه غوزمان الذي اعتذر عن الواقعة.

وعاقب الاتحاد المكسيكي أيضا أندرادا بسبب توجيهه إهانة إلى غوزمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وسائل إعلام"