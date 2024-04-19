عقد "غريب" بين نجم ريال مدريد القادم وصديقته

كشفت الصحافة البرازيلية بنود "عقد حب غريب" بين نجم ريال مدريد القادم إندريك وصديقته غابرييلي ميراندا، ولم يكن مدرب فريقه بالميراس أبيل فيريرا سعيدا جدا بالأمر.

وينتظر من إندريك أن يتوهج مع ريال مدريد ويكون من أفضل لاعبي العالم.

لكن بعض البنود التي كشفت عنها صحيفة "أوليه"، تشير إلى أن إندريك قد يكون من نوعية اللاعبين البرازيليين غير المهتمين كثيرا بكرة القدم.

وذكرت الصحيفة أن تفاصيل غريبة في علاقة إندريك البالغ 17 عاما بصديقته، اللذين اتفقا على ما يشبه "العقد الرسمي" في علاقتهما سويا.

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وتشمل البنود المتعلقة بعلاقة الثنائي على ضرورة قول "أنا أحبك" في مواقف معينة، كما تمنع بعض الكلمات في علاقتهما، ويمنع أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإدمان (على الكحول أو المخدرات)، وضرورة إجراء تغيرات جذرية في المزاج والسلوك.

هذه الأنباء أثارت استياء مدربه الحالي في بالميراس أبيل فيريرا، الذي تحدث علنا عن ذلك قائلا: "آمل ألا يضيع اهتمامه بكرة القدم مع هذه الأشياء، هذه نصيحة، لا بد أن يركز للوصول إلى المستويات الأعلى، عليه الوقوف بقوة على كل ما هو أساسي".

وسجل إندريك 19 هدفا، وصنع 3 في 72 مباراة مع بالميراس.

المصدر: "وسائل إعلام"