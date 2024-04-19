رسميا.. ناغلسمان يمدد عقده مع ألمانيا

أقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم على خطوة مفاجئة، اليوم الجمعة، بشأن مصير مدرب المنتخب الوطني الأول، يوليان ناغلسمان.

وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي، تمديد عقد ناغلسمان حتى صيف 2026.



وكان ناغلسمان مرشحا بقوة للعودة إلى فريقه السابق، بايرن ميونخ، في الموسم المقبل، ليخلف المدرب الحالي توماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية هذا الموسم.



وأوضح البيان أن صاحب الـ36 عاما سيستمر في منصبه، حتى نهاية مشوار المنتخب الألماني في كأس العالم 2026.

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وكان ناغلسمان قد تولى مهمة تدريب المانشافت، في سبتمبر الماضي، موقعا على عقد ينتهي في يوليو المقبل، بالتزامن مع نهاية بطولة يورو 2024.



وأكد ناغلسمان بعد توقيع العقد، أن هذا القرار "نابع من القلب".



وأضاف: "تدريب المنتخب الوطني، والعمل مع أفضل لاعبي البلد، شرف عظيم".



يذكر أن ناغلسمان أقيل من تدريب بايرن ميونخ، في مارس 2023، مما تسبب لاحقا في تراجع نتائج الفريق، تحت قيادة توماس توخيل.

المصدر: "وكالات"