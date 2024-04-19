الكاميرات تفضح فرحة ألونسو بمواجهة روما

فضحت الكاميرات، لحظة الفرح التي ظهرت على وجوه الجهاز الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، عقب نهاية لقاء روما وميلان في الدوري الأوروبي.

وبلغ ليفركوزن، نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه ذهابا على وست هام بهدفين دون رد، والتعادل 1-1 في لقاء الإياب.

وضرب ليفركوزن، موعدا ناريا ضد روما في المربع الذهبي، الذي قام بدوره بإقصاء ميلان من دور الثمانية.

👀 Alla fine di #WestHamBayerLeverkusen, dicono a #XabiAlonso che è passata la #Roma contro il #Milan e il suo staff esulta...



❓Voglia di vendetta contro i giallorossi in semifinale dopo l'#EuropaLeague dell'anno scorso? pic.twitter.com/21xj8p9jRZ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 18, 2024

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وفاز روما ذهابا على ملعب "سان سيرو" 1-0، قبل تكرار تفوقه في مباراة الإياب بالأولمبيكو بنتيجة 2-1.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن الجهاز الفني لليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، ظهر وهو يتابع الدقائق الأخيرة من مباراة روما وميلان.

وأضاف: "ألونسو بدا سعيدا للغاية عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة مع فوز روما".

وتابع الموقع" "الجهاز الفني للفريق الألماني احتفل بمواجهة روما في نصف نهائي اليوروبا ليغ".

المصدر: "وسائل إعلام"