الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

حجزت أندية أتالانتا، روما، باير ليفركوزن، ومارسيليا مقاعدها في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد ختام مباريات دور الثمانية.

وجاء تأهل أتالانتا بعدما حقق أكبر المفاجآت في البطولة بإقصائه المرشح الأبرز للقب ليفربول، بالفوز عليه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما بلغ روما الدور ذاته بعدما جدد فوزه على مواطنه ميلان 2-1 إيابا، بعد أن فاز 1-0 ذهابا.

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وتأهل باير ليفركوزن، المتوج بلقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي، بتعادله أمام مضيفه وست هام الإنجليزي 1-1، بعدما كان فاز 2-0 ذهابا، ليعزز سلسلته الخالية من أي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم إلى 44 مباراة (38 فوزا و6 تعادلات).

وأكمل مارسيليا عقد المتأهلين بفوزه بشق الأنفس على بنفيكا بركلات الترجيح 4-2 بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-2 (فاز الفريق البرتغالي ذهابا 2-1 والفرنسي إيابا 1-0).

ويلعب أتالانتا في نصف النهائي مع مارسيليا وباير ليفركوزن ضد روما.

المصدر: RT