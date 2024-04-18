4 من دولة واحدة.. 5 نجوم عرب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

يشهد الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، تواجد خمسة لاعبين عرب بينهم أربعة مغاربة.

وحسمت أربعة فرق بطاقة التأهل للمربع الذهبي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية، وهي ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي بجانب الثنائي الألماني بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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ويضم ريال مدريد في صفوفه النجم المغربي إبراهيم دياز، وينشط مواطنه أشرف حكيمي في صفوف نادي باريس سان جيرمان، فيما يلعب الثنائي المغربي نصير مزراوي والصاعد آدم أزنو مع بايرن ميونخ، علما بأن أزنو لم يشارك في أي لقاء مع الفريق البافاري لكنه تواجد على مقاعد البدلاء في أكثر من مناسبة.

أما اللاعب العربي الخامس الذي ضمن فريقه التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فهو مدافع نادي بوروسيا دورتموند الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

1- إبراهيم دياز

2- أشرف حكيمي

3- نصير مزراوي

4- آدم أزنو

5- رامي بن سبعيني

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة مغربية – مغربية، حين يلعب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، وموقعة مغربية– جزائرية حين يواجه باريس سان جيرمان نادي دورتموند.

المصدر: RT