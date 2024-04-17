 
مباشر

بايرن ميونخ يهزم أرسنال ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

الرياضة

بايرن ميونخ يهزم أرسنال ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdk5

انتزع فريق بايرن ميونخ بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ضيفه أرسنال بهدف دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل جوشوا كيميتش هدف بايرن ميونخ الوحيد في الدقيقة 63 من ضربة رأس رائعة.

وحجز البايرن مقعده في الدور نصف النهائي بتفوقه على أرسنال في مجموع المباراتين 3-2، بعدما كان قد انتزع تعادلا ثمينا من ملعب "الغانرز" بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب.

ويلعب بايرن ميونخ في المربع الذهبي مع المتأهل من لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا