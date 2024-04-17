بايرن ميونخ يهزم أرسنال ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال

انتزع فريق بايرن ميونخ بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ضيفه أرسنال بهدف دون رد يوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل جوشوا كيميتش هدف بايرن ميونخ الوحيد في الدقيقة 63 من ضربة رأس رائعة.

🎥|| هدف بايرن ميونخ الاول عن طريق جوشوا كيميتش اسيست رفائيل غيريرو😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/YPRCuYJM1U — الفوهرر البافاري ✪ (@Salem_MN1) April 17, 2024

وحجز البايرن مقعده في الدور نصف النهائي بتفوقه على أرسنال في مجموع المباراتين 3-2، بعدما كان قد انتزع تعادلا ثمينا من ملعب "الغانرز" بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب.

ويلعب بايرن ميونخ في المربع الذهبي مع المتأهل من لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: RT