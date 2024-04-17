المهاجم المغربي رحيمي يمزق شباك الهلال السعودي بـ"هاتريك" في 37 دقيقة (فيديو)

فرض المهاجم المغربي سفيان رحيمي، نفسه نجما للشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين فريقه العين الإماراتي والهلال السعودي في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف.

وأحرز رحيمي هدف التقدم للعين مبكرا بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وأكمل المهاجم المغربي "الهاتريك" بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 37.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



العين يسجل الهدف الأول ضد الهلال



رحيمي يسجل ضد الهلال مباشرة من البداية



العين 1-0 الهلال

pic.twitter.com/PpczpUpnDa — عمرو (@bt3) April 17, 2024

هاتريك تاريخي لـ رحيمي ضد الهلال



العين يتقدم على الهلال 0/3 في نصف ساعة#الديربي



pic.twitter.com/zCaFXqAj9p — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 17, 2024

ورفع رحيمي عدد أهدافه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم إلى 11 هدفا ليعتلي صدارة هدافي المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة العين والهلال بتقدم الفريق الإماراتي بثلاثية دون رد.

المصدر: RT