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المهاجم المغربي رحيمي يمزق شباك الهلال السعودي بـ"هاتريك" في 37 دقيقة (فيديو)

الرياضة

المهاجم المغربي رحيمي يمزق شباك الهلال السعودي بـ
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فرض المهاجم المغربي سفيان رحيمي، نفسه نجما للشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين فريقه العين الإماراتي والهلال السعودي في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف.

وأحرز رحيمي هدف التقدم للعين مبكرا بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وأكمل المهاجم المغربي "الهاتريك" بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 37.

ورفع رحيمي عدد أهدافه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم إلى 11 هدفا ليعتلي صدارة هدافي المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة العين والهلال بتقدم الفريق الإماراتي بثلاثية دون رد.

المصدر: RT

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