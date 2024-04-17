المهاجم المغربي رحيمي يمزق شباك الهلال السعودي بـ"هاتريك" في 37 دقيقة (فيديو)
فرض المهاجم المغربي سفيان رحيمي، نفسه نجما للشوط الأول من المباراة التي تجمع الآن بين فريقه العين الإماراتي والهلال السعودي في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف.
وأحرز رحيمي هدف التقدم للعين مبكرا بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وأكمل المهاجم المغربي "الهاتريك" بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 37.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) April 17, 2024
العين يسجل الهدف الأول ضد الهلال
رحيمي يسجل ضد الهلال مباشرة من البداية
العين 1-0 الهلال
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هاتريك تاريخي لـ رحيمي ضد الهلال— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) April 17, 2024
العين يتقدم على الهلال 0/3 في نصف ساعة#الديربي
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ورفع رحيمي عدد أهدافه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم إلى 11 هدفا ليعتلي صدارة هدافي المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من مواجهة العين والهلال بتقدم الفريق الإماراتي بثلاثية دون رد.
المصدر: RT