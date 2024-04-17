صحف مدريد تطلق لقبا جديدا على مبابي بعد إقصائه برشلونة من دوري أبطال أوروبا

أكدت الصحف المدريدية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي "التهم" و"قتل" برشلونة، بتسجيله هدفين من رباعية فوز فريقه باريس سان جيرمان 4-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

واتفقت صحيفتا "آس" و"ماركا" على وصف مبابي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، بـ"قاتل برشلونة".

وكتبت "آس": "مبابي قتل برشلونة بثنائية وأنهى المباراة"، مستذكرة هزائم أقسى للفريق الكتالوني، إذ أضافت "لكن هذه الخسارة لا تقارن بنتائج كارثية أخرى (2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني و0-4 ضد ليفربول الإنجليزي...)".

وأضافت "هنا، انهزم برشلونة الذي كان يستحق الاحترام وبدا محطما برأس مرفوعة أمام مبابي الذي كان غائبا إلى حد ما وظهر فقط في نهاية المباراة".

وبدورها، عنونت "ماركا": "مبابي يلدغ برشلونة"، مشيرة إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع برشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 29 "سرعت الغرق".

فيما اعتبرت الصحف الكتالونية أن برشلونة "طُرد من أوروبا" بسبب "بطاقة حمراء مشكوك بصحتها" وحتى "قاتلة".

إقرأ المزيد

وكان باريس سان جيرمان قلب تخلفه ذهابا على أرضه 2-3 أمام برشلونة إلى فوز 4-1 أمس الثلاثاء في لقاء الإياب مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف جناحه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12، لكن نقطة التحول كانت لدى طرد مدافعه الأوروغوياني رونالدو أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل سان جيرمان النقص العددي ويسجل رباعية منحته بطاقة التأهل إلى نصف النهائي تناوب عليها عثمان ديمبيلي (الدقيقة 40)، والبرتغالي فيتينيا (54)، و مبابي (61 من ركلة جزاء و89).

وضرب باريس سان جيرمان موعدا متجددا مع بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال بعدما سبق وأن التقيا في دور المجموعات ففاز سان جيرمان ذهابا في باريس 2-0 وتعادلا إيابا 1-1.

المصدر: وكالات