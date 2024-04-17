أول ظهور لألفيش رفقة زوجته بعد خروجه من السجن (صورة)

رصدت عدسات المصورين الظهور الأول للبرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة السابق رفقة زوجته جوانا سانز التي شهدت علاقتها به تدهورا بعد دخوله السجن بتهمة الاغتصاب.

وحكم على أسطورة نادي برشلونة السابق بالسجن 4 أعوام ونصف العام، في فبراير الماضي، بتهمة اغتصاب إمرأة في حمام بملهى ليلي في مدينة برشلونة، ليلة رأس السنة، في 31 ديسمبر 2022.

وخرج تشافي نهاية شهر مارس 2024 من محبسه، نظير كفالة لحين انتهاء التحقيقات وجلسات المحاكمة المنعقدة كافة، بعدما استأنف ضد الحكم.

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وترددت تقارير بعد دخول النجم البرازيلي السجن، تفيد أنه انفصل عن زوجته التي طلبت بدورها الطلاق، ولكن يبدو أن كلا منهما عاد للآخر، بحسب ما نشرته مجلة "دييز مينوتوس" على غلافها، إذ قالت إن العلاقة تبدو بخير، إذ شوهد الزوجان يتنزهان معا بسعادة في شوارع برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ أن غادر ألفيس السجن، عاد إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك حتى رسما لابنته الصغيرة، بالإضافة إلى العديد من الرسائل التي تنفي أن الكفالة تم دفعها من قبل أطراف خارجية غيره.

كما ظهرت جوانا سانز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ إطلاق سراح داني ألفيس من السجن وتأكيد صلحهما.

المصدر: "وسائل إعلام"