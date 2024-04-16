عودة ناجحة لنادال إلى ملاعب التنس

حقق أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال، عودة ناجحة إلى الملاعب بفوزه السهل على الإيطالي فلافيو كوبولي بمجموعتين دون رد يوم الثلاثاء في الدور الأول لدورة برشلونة.

وجاء فوز نادال المصنف أولا عالميا سابقا، على كوبولي المصنف 62 عالميا، بواقع 6-2 و6-3.

Pinpoint accuracy 🎯



103 days away from the Tour, @RafaelNadal storms back into action 6-2 🆙 on Cobolli@bcnopenbs | #BCNOpenBSpic.twitter.com/4QhN4ZIHPW — ATP Tour (@atptour) April 16, 2024

ولم يشارك نادال، الفائز بـ22 بطولة كبرى، في أي دورة أو بطولة منذ يناير الماضي حينما عانى من أوجاع في الورك خلال دورة برزبين الدولية.

كما غاب النجم الإسباني عن معظم فترات عام 2023.

وقال نادال لشبكة "تي في إي" الإسبانية بعد فوزه على كوبولي: "إنها بداية جيدة. عندما تعود (إلى الملاعب) لا يمكنك تبديد الشكوك في يوم واحد لا سيما من الناحية البدنية".

وأضاف "أعتقد أنه دور أول جيد. لقد ارتكب منافسي بعض الأخطاء وأنا لعبت كما يجب أن ألعب".

ويلتقي نادال (37 عاما) في الدور الثاني مع الأسترالي أليكس دي مينور.

ويحمل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة برشلونة مع 12 لقبا.

ويأمل المخضرم الإسباني، الاستعداد بشكل جيد لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية المقررة الشهر المقبل والتي يحمل لقبها 14 مرة (رقم قياسي).

المصدر: وكالات