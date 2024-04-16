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الكشف عن عقوبة رونالدو بعد طرده في كأس السوبر السعودي

الرياضة

الكشف عن عقوبة رونالدو بعد طرده في كأس السوبر السعودي
AFP
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كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستعلن اليوم الثلاثاء عن إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر لمباراتين رسميتين.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" يأتي هذا القرار بعد طرد رونالدو بالبطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي جمع فريقه بالهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد اعتدائه من دون كرة على مدافع الهلال، علي البليهي، ليشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجهه.

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وعلى الرغم من محاولات نادي النصر للدفاع عن لاعبه، مؤكدا أن سلوكه لم يصل إلى حد "السلوك المشين" الذي تستوجب عقوبته الإيقاف، إلا أن لجنة الانضباط قررت معاقبته بالمباراتين.

وبذلك، سيغيب رونالدو عن مباراتي فريقه القادمتين في الدوري السعودي للمحترفين، ضد الفيصلي يوم الجمعة المقبل، وضد الشباب في 22 أبريل الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام"

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