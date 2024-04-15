ماكرون يبرر مشاركة إسرائيل واستبعاد روسيا من أولمبياد باريس

برر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون الفارق في التعامل مع إسرائيل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 رغم حربها على غزة، وروسيا المستبعدة عن الألعاب على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال ماكرون يوم الاثنين في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" وإذاعة "إر إم سي" إنه بين روسيا وإسرائيل "الوضع مختلف تماما"، في رد على النواب اليساريين الذين طالبوا في فبراير ومن دون جدوى اللجنة الأولمبية الدولية أن "تفرض على إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية المقبلة نفس العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس".

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وأضاف أن "إسرائيل كانت ضحية هجوم إرهابي... يمكننا أن نختلف مع إسرائيل حول كيفية الرد وحماية نفسها، لكن لا يمكننا أن نقول إن إسرائيل هي من بدأ الهجوم، وبالتالي فإن التمييز (بينها وبين روسيا) واضح للغاية".

واعتبر الرئيس الفرنسي أنه "لهذا السبب سيكون العلم الإسرائيلي هناك (في الألعاب)، سيكون الرياضيون هناك وآمل أيضا أن يكونوا حاملي السلام لأنه سيتعين عليهم التنافس مع العديد من رياضيي المنطقة".

ونأت اللجنة الأولمبية الدولية بنفسها عن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس وتختبئ وراء مطالبتها بـ"حل الدولتين" الذي "تطبقه" على صعيد الأعضاء المنضويين تحت لوائها، في ظل تعايش اللجنتين الأولمبيتين الإسرائيلية والفلسطينية منذ عام 1995.

في المقابل، استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية، روسيا عن المشاركة في أولمبياد 2024، لكنها أعطت الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس في ديسمبر الماضي للمنافسة كمحايدين وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي أن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين سمحت لهم بخوض الألعاب الاولمبية كمحايدين "لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب".

المصدر: sportmail + وكالات