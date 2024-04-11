السعودية.. مشجع يضرب مهاجم فريق اتحاد جدة المغربي حمدالله بالعصا والسلطات تتحرك.. (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ضرب أحد المشجعين لعبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، بالعصا، عقب نهاية مباراة فريق "النمور" مع نظيره الهلال، بوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو أبان "حمدالله" وهو يوجه بعض الكلمات إلى المشجع المتواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد، قبل أن يرشقه بالمياه، ليقوم المشجع بضرب المهاجم المغربي بالعصا.

وأثار تصرف المشجع غضب عبد الرزاق حمدالله، فيما قام بعض الحاضرين في الملعب بتهدئة اللاعب.

وقامت الشرطة لاحقا باعتقال المشجع.

وكان حمد الله قد سجل هدف نادي اتحاد جدة الوحيد، خلال خسارة الفريق من منافسه "الأزرق الهلالي" بنتيجة 1/4، في المباراة النهائية من مسابقة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت على الأراضي الإماراتية.

عاجل:



لقطة الضرب لعبدالرازق حمدالله من زاوية اخرى مع المشجع 😰 pic.twitter.com/UVhG3b43t8 — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 11, 2024

ونجح نادي الهلال في تحقيق لقب المسابقة للمرة الرابعة على مر التاريخ.

وتباينت الآراء بين النشطاء على منصة "إكس" على مع مقطع الفيديو، حيث رأى البعض أن تصرف اللاعب عو المستفز، وعلق أحدهم قائلا: "مستفز حمدالله..يتساهل..أول شي يقوم بإسكات الجمهور ونهاية المباراة رش الماء"، فيما انتقد آخرون تصرف المشجع، إذ كتب أحدهم معلقا: "وش جالس يصير !! حمدالله أخطأ برميه القارورة مهما استفزه المشجع !! وكذلك المشجع مو من حقك تمد يدك !! (( ممر اللاعبين اصبح طريقة لاستفزاز للاعبين من الجماهير )) !!"

وش جالس يصير !!



حمدالله اخطأ برميه القاروره مهما استفزه المشجع !!



وكذلك المشجع مو من حقك تمد يدك !!



(( ممر اللاعبين اصبح طريقة لاستفزاز للاعبين من الجماهير )) !!



يجب وضع حدّ لها 🚨#الهلال_الاتحاد_كاس_السوبر#الاتحاد_الهلال#الهلال_الاتحادpic.twitter.com/yAEcYqpiuk — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) April 11, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل :



مشجع يضرب عبدالرزاق حمدالله بالعصا 😨😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/Z17jt8rOlG — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 11, 2024

المصدر: RT