الروسي مدفيديف يفقد أعصابه أمام قرارات الحكم في مونتي كارلو (فيديو)

طالب الحكم دانيل مدفيديف بعدم الصراخ في حكم الخط المساعد خلال فوز النجم الروسي على الفرنسي جيل مونفيس في الدور الثاني من بطولة مونتي كارلو ماسترز للتنس.

وعبر ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة في 2021 عن غضبه التام من قرارات الحكم أثناء تقدمه في النتيجة 6 - 2 و 1 - 2.

واضطر الحكم السويدي محمد لاحياني للنزول إلى أرض الملعب للتأكد من استدعائه للمراجعة وتهدئة اللاعب الروسي المصنف الرابع عالميا.

وقال لاحياني: "دانييل، من فضلك لا تصرخ في وجه الحكم، حكم الخط معرض لارتكاب أخطاء أيضا".

Did Daniil Medvedev get a warning or Point penalty for this? pic.twitter.com/RTeyNSm32Q — Myles David (@TunedIntoTennis) April 10, 2024

وكان ميدفيديف متقدما بنتيجة 40 - 15 لكنه خسر إرساله ثم تأخر بنتيجة 1- 4 قبل أن يفوز بخمسة أشواط متتالية، لينتصر بنتيجة 6 - 2 و6-4 ويتأهل لدور الـ16 رفقة مواطنه كارين خاشانوف.

واعترض ميدفيديف على قرارين للحكم وبدأ في الصراخ بصوت عال والتقطته الكاميرات وهو يضرب المظلة فوق كرسيه.

وعندما قال الحكم لاحياني أنه سيعتذر إذا أخطأ، رد ميدفيديف: "كيف بإمكانك أن تعتذر بعد أن خسرت هذه اللعبة اللعينة، كيف خسرت؟ الكرة خرجت".

المصدر: "وكالات"