رسميا.. الزمالك المصري يحسم موقفه من إقامة مباراته ضد الأهلي في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أحمد سالم، يوم الخميس، رفض فريقه نقل مباراته مع الأهلي في الدوري العام المصري إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك ذهابا في 15 أبريل الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري المصري، قبل مواجهة ثانية بينهما في 25 يونيو المقبل.

ورحب الأهلي في وقت سابق بإقامة مباراتيه ضد غريمه الزمالك في السعودية بينما رفض الزمالك هذا المقترح اليوم.

إقرأ المزيد

وكتب المتحدث الرسمي باسم الزمالك أحمد سالم عبر حسابه في "فيسبوك": "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام".

ولم يكشف سالم عن سبب رفض فريقه مواجهة غريمه الأهلي في السعودية.

المصدر: وكالات