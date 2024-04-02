في بيان رسمي.. الأهلي المصري يحسم موقفه من إقامة مباراتيه ضد الزمالك في السعودية

رحب مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم بإقامة مباراتي الفريق ضد غريمه الزمالك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالسعودية.

وقال الأهلي في بيان نشره على موقعه يوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية، جاء نصه كالتالي: بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك".

🔴| الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية pic.twitter.com/k1mZtQE29c — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 1, 2024

وأكمل: "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقا".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك ذهابا في 15 أبريل الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري، قبل مواجهة ثانية بينهما في 25 يونيو المقبل.

يذكر أن الفريقين التقيا مؤخرا في نهائي كأس مصر، الذي أقيم بالسعودية، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

المصدر: موقع نادي الأهلي