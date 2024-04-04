ليفربول يتخطى شيفيلد بصعوبة ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1 يوم الخميس ضمن المرحلة االـ31 من المسابقة.
وأحرز المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز هدف التقدم لليفربول بحلول الدقيقة 17، وأدرك مدافع ليفربول كونور برادلي هدف التعادل لشيفيلد خطأ في مرماه في الدقيقة 58.
هدف نونيز الاول خطا الحارس !#ليفربول_شيفيلد— اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) April 4, 2024
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هدف عكسي غريب عن طريق برادلي— Ahlam (@fa_majn) April 4, 2024
ليفربول 1-1 شيفيلد يونايتد#ليفربول_شيفيلد#الدوري_الانجليزيpic.twitter.com/gEmKTcyQtw
وأعاد أليكسيس ماك أليستير فريقه ليفربول إلى المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني (77) ثم أضاف البديل الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
🎥 هدف ليفربول الثاني ماك أليستر! 🔥#ليفربول_شيفيلدpic.twitter.com/HIUMDnuuhF— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) April 4, 2024
🎥 هدف ليفربول الثالث جاكبو! 🔥#ليفربول_شيفيلدpic.twitter.com/a5csQdVhIi— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) April 4, 2024
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في ريادة الدوري بفارق نقطتين عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.
أما شيفيلد فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.
المصدر:RT