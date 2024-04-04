أول تعليق لصامويل إيتو بعد تعيين البلجيكي بريس مدربا لمنتخب الكاميرون دون علم الاتحاد الكاميروني!

اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا جديدا للمنتخب الوطني "غير قانوني"، وذلك في رسالة موجهة الى وزارة الرياضة في البلاد.

وقال نجم برشلونة وإنتر الإيطالي السابق والهداف التاريخي للمنتخب الكاميروني في رسالته الموجهة إلى الوزارة إنه "لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي"، معربا عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد "لا من قريب أو بعيد" في عملية اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.

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وكانت وزارة الرياضة في الكاميرون، أعلنت الثلاثاء الماضي عن تعيين بريس كخلف لريغوبير سونغ الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا الوصيفة.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان أمس الأربعاء، إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.

وأفاد الاتحاد بأنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين اللذين رشحهم للمنصب، معربا عن "دهشته الكبيرة" مما وصفه بالقرار "الأحادي الجانب" من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاما).

وإذا بقي بريس في منصبه، فسيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على "الأسود غير المروضة"، مع الأمل بتكرار تجربة مواطنه هوغو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 إلى لقبه الخامس في كأس الأمم الإفريقية.

ويستلم بريس المهمة والمنتخب الكاميروني في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.

وسيكون الاختبار التالي في يونيو المقبل حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت أربع نقاط أيضا من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنغولا (نقطتان من تعادلين).

المصدر: أ ف ب